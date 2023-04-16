Güney Afrika İletişim Bakanı: Bizi biraraya getirerek Insanlığımızı yenilediniz

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA





Yakın zamana kadar Devlet Güvenlik Bakanı olan ve şu anda İletişim Bakanlığı’nı yürüten Gungubela iftar programından önce Nizamiye Külliyesi’ni gezdi ve Sahraaltı Afrika’nın en büyük Camii’ne olan hayranlığını ve ziyaretinde manevi hislerle dolduğunu ifade etti. Salondaki protokolü ve misafirleri selamlayarak sözlerine başlayan Gungubela şöyle devam etti, “Ben buraya konuşmak için değil konuşulmak için geldim. Ve herşeye gücü yeten yaratıcıyı burada yeterince hissettim. Bugün bu salonda farklı renklerimizle, inançlarımızla biraraya gelmedik. Bugün burada bizi birayaya getiren ölümsüz olan, yaşlanmayan, her zaman var olmaya devam eden, sınırsız gücü olan yaratıcımız tarafından biraraya getirildik. Yaratıcımız hiç bir zaman yok olmayacağı için aramızdaki bağlar da hiç bir zaman yok olmayacak. İçinden geçtiğimiz bu zor zamanda proplemleri çözmemiz, fakirlikle mücadele etmemiz için mücadeleyi bırakıp birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bizi biraraya getiren sizlere çok teşekkür ediyorum.”





İftarda Güney Afrika Cumhuriyeti Bayındırlık ve Altyapı Bakan Yardımcısı Bernice Swarts, Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Bogopane-Zulu, Kamu İşletmeleri Bakan Yardımcısı Obed Bapela, Gauteng Eyaleti Transport Bakanı Kedibone Diale-Tlabela, Sağlık Bakanı Nomantu Ralehoko, Professor Farid Esack, Gauteng eyaleti milletveki Fasiha Hassan, sivil toplum kuruluşları yetkilileri, önemli medya kuruluşlarının editörleri, akademisyenler, hukukçular ve doktorlar iftarda hazır bulundu.





Nizamiye’nin müdavimlerinden, dünyaca ünlü akademisyen ve insan haklarını aktivisti Prof. Farid Esack kürsüde şunları söyledi, “Benim nasıl bağlı olduğum komitede, üniversitede, ailemde birden çok kimliğim var ise global Hizmet Hareketi’nin de farklı farklı rolleri, misyonları ve kimlikleri var. Hizmet Hareketi buraya bizi sadece güzel yemekler yiyelim ve açlığımızı giderelim diye çağırmadı. Hizmet Hareketi ülkemizde binlerce öğrenci yetiştiren, binlerce gönüllüsü olan bir hareket. Güney Afrika’daki Hizmet okulları son 15 yıldır üniversite giriş sınavlarında yüzde yüz başarı elde ediyor. Eğitim faaliyetleri Hizmet Hareketi’nin merkezinde yer alıyor ve bütün dünya halklara hiç bir karşılık beklemeden en başta bu okullar aracılığı ile Hizmetler götürülüyor. Ama ne yazık ki bu Hizmet gönüllüleri ve fedakarlıkları kendi ülkelerinde güç ve ihtirasları için siyaset yapanlar tarafından bir hastalık ve vücuda batan bir diken gibi görülüyor. Çok çok acıdır ki şu anda fiziken, bedenen aramızda olan ama kalpleri kendi ülkeleri için atan bu Hizmet insanları çok şiddetli zulümlere maruz kalmaya devam ediyor. Bugün burada misafir olanlar, lütfen bu Hizmet gönüllülerinin çok büyük bir network ile dünya çapındaki insanlığa Hizmetlerini devamlı aklınızda tutun ve haklarında söylenen olumsuzluklara aldırış etmeyin, Kuran’ın ifadesi ile “ şeytanların vesveselerine yenik düşüp” bu insanlardan yüz çevirmeyin.





Gauteng eyaleti Sağlık Bakanı Nomantu Ralehoko ve diğer konuşmacılar da İslam dininin insanları birleştiren bir din olduğunu, Güney Afrika’daki Müslümanların ve Hizmet gönüllülerinin ülkede eğitim, yardım faaliyetleri ile toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamada üstün gayretler sergilediklerini ifade ettiler ve Horizon Eğitim Vakfı’na ülke halkına katkılarından dolayı teşekkür ettiler.