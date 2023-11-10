Samanyolu Haber /Gündem / Güney Amerikalı Uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da çıktı /10 Kasım 2023 12:42

Güney Amerikalı Uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da çıktı

İstanbul'da düzenlenen "Kartel" operasyonunda kırmızı bültenle aranan Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Dritan Rexhepi'nin yakalanmasına yönelik İstanbul'un Beylükdüzü ilçesinde "Kartel" kod adlı operasyon yapıldığını belirtti.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince takibe alınan Dritan Rexhepi'nin, "Benjamin Omar Perez Garcia" ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla İstanbul Havalimanı'ndan yurda girdiği belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin, İtalya ve Arnavutluk makamlarınca "kasten adam öldürme', "uyuşturucu', "adam kaçırma/ hürriyetten yoksun bırakma', "seyahat belgesinde sahtecilik', "silah ve mühimmat" suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
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