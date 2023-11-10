Güney Amerikalı Uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Dritan Rexhepi'nin yakalanmasına yönelik İstanbul'un Beylükdüzü ilçesinde "Kartel" kod adlı operasyon yapıldığını belirtti.





Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince takibe alınan Dritan Rexhepi'nin, "Benjamin Omar Perez Garcia" ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla İstanbul Havalimanı'ndan yurda girdiği belirlendi.



