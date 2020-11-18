Samanyolu Haber /Sağlık / Günlük vaka sayısı 4 bini aştı, ölümler artıyor /18 Kasım 2020 19:41

Günlük vaka sayısı 4 bini aştı, ölümler artıyor

Türkiye'de koronavirüs salgını, hükümetin şeffaflık tartışmasına yol açan düşük veri paylaşımına karşın ağır bir tabloyu ortaya koyuyor.

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Dünya genelinde salgın hızlanırken, Avrupa'da 20 binli günlük vaka sayılarından bahsediliyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, uzun süre sonra günlük vaka sayısının 4 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 116 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin" ifadesini kullandı.

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde salgının yayılması sonrası yeni kısıtlamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirlerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yeni kuralları duyurdu.

Buna göre, hafta sonu saat 10.00 ila 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Eğitim öğretim yıl sonuna kadar çevrimiçi sürdürülecek.

65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da uygulanacak. 
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