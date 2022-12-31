Samanyolu Haber /Gündem / Gürcistan bankası Rusların hesaplarını kapatıyor /31 Aralık 2022 16:57

Gürcistan bankası Rusların hesaplarını kapatıyor

Bank of Georgia Ruslar müşteriler tarafından açılan hesapların aktivitesini durduruyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

En az 211 Rus müşteri, Gürcistan'ın en büyük bankası olan Bank of Georgia'daki banka hesaplarının kapatılmasıyla karşı karşıya kaldı.

Aralık ayının son haftası, Georgia'nın en büyük bankası olan Bank of Georgia'nın Rus müşterilerinin hesaplarının kapanmak üzere olduğuna dair SMS ve e-posta bildirimleri göndermeye başladığı bildirildi.

Banka, müşterilere para çekmeleri için üç ila beş gün süre verdi.  Hesabı kapatmanın nedenleri konusunda farklı çelişkili izahlar geliyor. Banka daha çok kendi "kural ve politikalarına" ve "genel hizmet hüküm ve koşullarına" atıfta bulunuyor.

Banka yönetimi tarafından yapılan açıklamada, önlemin yalnızca Rusları kapsamadığını, yabancıların döküman ve vatandaşlık prosedürleriyle alakalı mevzuatlar olduğunu dile getiriyor.
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