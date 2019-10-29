Samanyolu Haber /Gündem / Güvenli bölge için tanınan süre sona erdi /29 Ekim 2019 21:56

Güvenli bölge için tanınan süre sona erdi

ABD heyetinin ziyareti sonrasında Türkiye tarafından geçici olarak durdurulan Barış Pınarı Harekatı konusunda Rusya ile varılan anlaşma uyarınca 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın Suriye’deki TSK ile temas hattından çekildiği belirtildi.

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Rusya’dan yapılan açıklamada Türkiye ile 22 Ekim'de Suriye'ye yönelik sağlanan mutabakat kapsamındaki şartların tamamının yerine getirildiği belirtildi.

Rusya’nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Kürt birliklerine ait 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın Suriye’deki TSK ile temas hattından çekildiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Suriyeli askerlerin Türkiye sınırında 84 geçiş kontrol noktası kurdukları kaydedildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya’nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, “Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Rus-Türk mutabakat muhtırasında öngörülen tüm şartları eksiksiz olarak yerine getirdi” dedi.
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