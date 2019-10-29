Tekirdağ Şarköy açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 18.38'de Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.







Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığına göre, 3.2, AFAD'ın açıkladığına göre ise 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.38'de, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.