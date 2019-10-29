Samanyolu Haber /Gündem / Tekirdağ Şarköy açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem... /29 Ekim 2019 22:08

Tekirdağ Şarköy açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem...

Marmara Denizi'nde yeni bir deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana geldiği belirtilen depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak açıklandı.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 18.38'de Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığına göre, 3.2, AFAD'ın açıkladığına göre ise 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.38'de, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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