GYV, kadın hakları ve kadına karşı şiddet için BM'de

BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları, diplomatlar, uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum liderleriyle fikir alışverişinde bulunmak ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetle ilgili endişeleri paylaşmak ve network kurmak için önemli bir fırsat sunacak.







GYV’nin programlarında, ‘Kadının Statüsü, kadın hakları ihlalleri, toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘Kadının güçlendirilmesi, kız çocuklarının eğitimi, iklim değişikliği’, ‘Kadın hakları ihlalleri ve kadına yönelik şiddet konusu’, ‘İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından feshedilmesinin olumsuz etkileri’ konuları masaya yatırılırken Türk Hükümetine İstanbul Sözleşmelerine geri dönmesi için çağrıda bulunulacak.





15-17-23 Mart 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz panellerin adresleri şöyle:





Panel 1: Achieving Climate Goals through Gender Equality

15 Mart 2022, Salı | 2:00 PM- 3:30 PM (EST)

https://zoom.us/webinar/register/WN_COB9RNbvQrS0Q9zaCdD5CA





Panel 2: Youth Leadership in Promoting Gender Sensitive Climate Action

17 Mart 2022, Perşembe | 12:00 PM- 1:30 PM (EST)

https://zoom.us/webinar/register/WN_6JPUaLlZTGqNHcJmQbXqRg





Panel 3: Global Actions Towards SDG5: Gender Equality

23 Mart 2022, Çarşamba | 2:00 PM- 3:30 PM (EST)

https://zoom.us/webinar/register/WN_0YVFQFRWR66bnk-r3FSzdQ