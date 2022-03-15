Samanyolu Haber /Gündem / GYV, kadın hakları ve kadına karşı şiddet için BM'de /15 Mart 2022 13:56

GYV, kadın hakları ve kadına karşı şiddet için BM'de

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu, kadın haklarında ve kadına karşı şiddete karşı farkındalık oluşturma için 14-25 Mart 2022 tarihlerinde önemli paneller düzenliyor. GYV (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı- Journalists and Writers Foundation) bu toplantılara 3 panel ile katılıyor ve ilk oturum bugün gerçekleşiyor.

SHABER3.COM

BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları, diplomatlar, uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum liderleriyle fikir alışverişinde bulunmak ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetle ilgili endişeleri paylaşmak ve network kurmak için önemli bir fırsat sunacak.
 
GYV’nin programlarında, ‘Kadının Statüsü, kadın hakları ihlalleri, toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘Kadının güçlendirilmesi, kız çocuklarının eğitimi, iklim değişikliği’, ‘Kadın hakları ihlalleri ve kadına yönelik şiddet konusu’, ‘İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından feshedilmesinin olumsuz etkileri’ konuları masaya yatırılırken Türk Hükümetine İstanbul Sözleşmelerine geri dönmesi için çağrıda bulunulacak.

15-17-23 Mart 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz panellerin adresleri şöyle:

Panel 1: Achieving Climate Goals through Gender Equality
15 Mart 2022, Salı | 2:00 PM- 3:30 PM (EST)
https://zoom.us/webinar/register/WN_COB9RNbvQrS0Q9zaCdD5CA

Panel 2: Youth Leadership in Promoting Gender Sensitive Climate Action
17 Mart 2022, Perşembe | 12:00 PM- 1:30 PM (EST)
https://zoom.us/webinar/register/WN_6JPUaLlZTGqNHcJmQbXqRg

Panel 3: Global Actions Towards SDG5: Gender Equality
23 Mart 2022, Çarşamba | 2:00 PM- 3:30 PM (EST)
https://zoom.us/webinar/register/WN_0YVFQFRWR66bnk-r3FSzdQ
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber GYV, kadın hakları ve kadına karşı şiddet için BM'de Sonraki Haber >>

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:02