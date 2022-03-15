Bahçeli 'doktor' polemiğinde bayrağı devraldı: Gidişleri olsun da, dönüşleri olmasın!

Bahçeli, “Türk Tabipleri Birliği şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye’yi terk ediyorlar. Vatanını seven her hekim görevinin başındadır. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da TTB’nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da, dönüşleri olmasın. Bunların dışında yine gidenler olursa keyifleri bilir.” dedi.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:





DOKTORLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR





Her canlı nefes alır, ama insan olmak için nefesten daha fazlası lazımdır. 14 Mart Tıp Bayramı taşıdığı pek çok anlamının yanı sıra bir vefanın, feragatin, özverinin tüm sağlık çalışanlarımızda nasıl bayraklaştığını ifade eden özel bir gündür. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ne yapsak azdır. Onlara gönül borcumuzu ödememiz kolay değildir.





DOKTORLARIMIZIN TALEPLERİNİN BİLİNCİNDEYİZ





Başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerinin bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjdenin yerinde olduğunu kanaatindeyiz. MHP ve Cumhur İttifakı sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının destekçisidir.





TTB’YE ‘BÖLÜCÜ’ ÇIKIŞI





(TTB’yi kast ederek) Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye’yi terk ediyorlarmış. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hekimlerin gittiği yok. TBB’ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB’nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa keyifleri bilir.





18 MART AÇIKLAMASI





CHP Genel Başkanı iki günlük Diyarbakır gezisi esnasında, ‘Tarihimiz kirli yüzleşmemiz gerekir’ diye konuşmuş. Tarihimize kirli demek namertliktir, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kılıçdaroğlu’nun önce Çanakkale’ye bakması, sonra da zillet emellerini gözden geçirerek aklını başına devşirmesini tavsiye ederim. Türkiye’nin utanç duyacağı bir tarihi yoktur.





UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI





Silahlı çatışmalar yoğunluk kazanmaktadır. Sivil can kayıpları, bombalanan şehirler maalesef vicdanımızı sızlatmaktadır. Barışın dışında ikinci bir seçenek yoktur. Tutumumuz ilkesel, tarafımız barıştır. Türkiye’yi Rusya’ya karşı yaptırımlara zorlayan Batılı ülkeler samimi ve dürüst değildir. Bizden talep edilen ne varsa orantısızdır. Bazı siyasi partilerin Rusya’ya yaptırım istemesi, S-400’ü gündeme taşıması başkalarına alet oldukları kesindir.





Bu ülke ne çektiyse, Amerikalılardan daha çok Amerikancı olanlardan, NATO’dan daha çok NATO’cu davrananlardan, AB’den daha çok AB’ci geçinenlerden çekmiş, çekmeye de devam etmektedir.





KILIÇDAROĞLU’NA ‘EMOJİ’ CEVABI





Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 Mart günü Diyarbakır’a gitmesi, es geçilecek görmezden gelinecek bir alçalma hali değildir. Kılıçdaroğlu’na geçtiğimiz hafta üç soru sordum… Bizim bir Twitter mesajımızı alıntılayarak emoji ile cevap vermiştir. Emojiyi bırak ergenler gibi davranmaktan vazgeç, kafanın içindeki asıl gündem nedir ondan bahset. Sorularımız açıktır anlamadığın bir yer varsa, sorabilirsin. Emoji de seni kurtaramaz. Bugünkü CHP, HDP’nin kostüm giymiş halidir.