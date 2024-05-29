Hâkimin şov cephaneliği

BirGün'den Timur Soykan'ın köşesinde kaleme aldığı yazısına göre 1971, Elazığ doğumlu Hakim Oktay Tabur, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yaptıktan sonra 2016 Haziran ayında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize dönüşen Rahip Andrew Graig Brunson Davası’na baktı. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerinden sonra Brunson tahliye edilmiş, daha sonra yurtdışına çıkış yasağı da getirilmediği için ABD’ye gitmişti. Oktay Tabur, 2019-2021 yılları arasında İzmir İlk Derece Adli Yargı Komisyon Üyesi olarak atandı. Ocak 2021’de ise Hakimler Savcılar Kurulu tarafından İzmir İlk Derece Adli Yargı Komisyon Başkanlığı görevine getirildi.



PORSCHE TAYCAN OTOMOBİLİ VAR



İzmir Adliyesi’nde Hâkim Oktay Tabur’un şaşalı hayatı uzun dönemdir dillerden düşmüyor. Oktay Tabur, Porsche Taycan otomobil kullanıyor ve zaman zaman adliyeye bu lüks araç ile geliyor. Makam odası da çok gösterişli. İnternette kısa bir aramayla makam odasındaki ihtişamı görmek mümkün. İzmir Valisi ile karşılıklı ziyaretlerinin fotoğraflarına bakınca aradaki fark görülüyor. Tabur’un odasının yanında valinin makamı sönük kalıyor.



Ancak asıl sürpriz ilk kez yayınlayacağımız fotoğrafta… Söz konusu fotoğraf, Oktay Tabur’un makam odasının arkasındaki dinlenme odasında çekildi.



Dinlenme odasındaki metal panoya 13 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek asılmış. Oktay Tabur ile poz verenler ise; Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin Işık ve Murat Gülaç... 2 Mayıs günü İzmir Adliyesi’ni ziyaret eden HSK müfettişlerinin dinlenme odasındaki bu cephaneliği görünce inceleme başlatması gerekiyor ancak onlar hatıra fotoğrafı çektirmiş.



Konuyla ilgili görüşlerini aldığım Oktay Tabur, silahların kendisine ait olduğunu doğrulayarak “Dinlenme odam, hepsi ruhsatlı silahlar, benim silahlarım. Uzun namlulu olanlar ruhsatlı av tüfekleri” dedi.



“Haber değeri varsa haber yapabilirsiniz” diyen Oktay Tabur şöyle devam etti: “Çekineceğim hiçbir şey yok. Benim odama Yargıtay Başkanı, Adalet Bakanlığı Müfettiş Kurulu Başkanı, hepsi gelmiş, hepsi de beğenmiş, takdirlerini illetmiş insanlar.”



‘BORSADA İŞLEM YAPIYORUM’



Porsche Taycan marka otomobili olduğunu da doğrulayan Oktay Tabur, paranın kaynağı hakkındaki soruma ise şöyle yanıt verdi: “Ben borsada işlem yapıyorum. Eyvallah paranın kaynağında hiç şüphe yok. Mal beyanlarımız var. Bizim arabamızın ne zaman, nasıl alındığını da Adalet Bakanlığı’na bildirmişiz. Herkesin bildiği, herkesin farkında olduğu bir konu.”