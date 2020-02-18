Hafter güçlerinden açıklama

Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’den Trablus’a silah ve mühimmat taşıyan bir kargo gemiyi hedef aldıklarını açıkladı.Libya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada “Trablus limanında demirli silah ve mühimmat dolu Türk gemisi bu sabah vuruldu" denildi.





Anadolu Ajansı da Halife Hafter’e bağlı güçlerin Trablus Limanı’na roketli saldırı düzenlediğini duyurdu ancak haberde Türk gemisine dair bir bilgi yer almadı.





Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.







