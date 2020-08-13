Hak ihlalleri raporu açıklandı: İşkence, cinayet, kötü muamele…

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Temmuz 2020 Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre 162 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. 110 toplantı ve gösteri yürüyüşüne polis müdahalesi oldu. Raporu ANKA’ya değerlendiren Tanrıkulu, hak ihlallerinin hükumet politikası olarak devam ettiğini vurguladı. “Rapor gösteriyor ki hükumet ancak hak ihlalleriyle iktidarını sürdürebiliyor” dedi. Tanrıkulu’nun raporunda yer alan iddialar şöyle:





Silahlı çatışmalarda 54 kişi, sivil çatışmalarda 1 kişi öldü.

61 mültecinin cansız bedeni bulundu.

36 kadın öldürüldü, 10 işçi iş cinayetlerine kurban gitti.

4’ü çocuk 170 kişi işkenceyle karşılaştı.

Cezaevlerindeki 43 kişi işkence ve kötü muamele gördü.

3 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci hakkındaki davadan mahkum oldu, 3 gazeteciye soruşturma açıldı.

178 erişim engeli kararı verildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanan 20 kişi gözaltına alındı, 6 kişi hakkında soruşturma açıldı, 1 kişi para cezasına mahkum oldu.

4 yerel yönetici görevden alındı, 34 siyasi tutuklandı, 3 siyasi hakkındaki davalardan mahkum oldu, 1 parti binası basıldı.

110 etkinlik ve basın açıklamasına polis müdahalesi oldu, 10 etkinlik yasaklandı.

Basın açıklaması, eylem ve etkinlikte 316 kişi gözaltına alındı.

62 kişi eylem ve gösteri yürüyüşü nedeniyle hakkında açılan davalardan mahkum oldu.