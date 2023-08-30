Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Fidan yarın Moskova’ya gidiyor /30 Ağustos 2023 18:10

Hakan Fidan yarın Moskova’ya gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Perşembe günü Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.

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TASS'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı ile 31 Ağustos Perşembe günü Moskova'da görüşecek. İkili görüşmede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi ziyareti öncesi başta tahıl koridoru olmak üzere Ukrayna meselesi ve diğer konular masaya yatırılacak.

Bu, Dışişleri Bakanı olduktan sonra Hakan Fidan'ın ilk Rusya ziyareti olacak. Fidan, geçtiğimiz hafta, Kiev'de Ukraynalı liderlerle bir araya gelmişti.

Basına Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirilmişti.

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