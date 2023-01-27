'Hakikat ortaya çıktığında size bir tükürüğü bile fazla göreceğim'

KHK'lıların haksız yere işinden atıldıklarını ve mazlum olduklarını belirten Güldal, " Müslüman olmak kolay birşey değil ama kendisini müslüman gören insanlar sizi bir gece terörist ilan ediyorsa, bebeklere zulmedilirken, kanserli hastalar cezaevlerinde acı çekerken burada ses çıkarmıyorsak Müslümanlığımızı sorgulamamız lazım." dedi.







KHK'lıların terörle suçlandığını ama hiç bir KHK'lının kimseye cebir şiddet uygulamadığını anlatan Güldal, "Terörist dediğiniz insanları toluma sorun, "bunlar hırsızlık yaptılar mı, bunlar namusunuza göz diktileri mi, bunlar size fiili zarar verdimi diye soracak olursanız hayır diyecekler." diye konuştu.







