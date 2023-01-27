Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında avukat Serdar Öktem tutuklandı

Eski Ülkü Ocağı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat Serdar Öktem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen avukat Serdar Öktem soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.





Şüpheli avukat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Avukat Serdar Öktem ile gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.





Ne olmuştu?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.