Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan'dan gündemi sarsacak iddia:Kimlere bavullarla paralar gitti /27 Ocak 2023 11:13

Cem Uzan'dan gündemi sarsacak iddia:Kimlere bavullarla paralar gitti

Genç Parti kurucusu Cem Uzan'dan gündemi sarsacak iddia

Kimlere bavullarla paralar gitti


Genç Parti kurucusu Cem Uzan seçim tarihin belirlenmesinde pasif davranan muhalefet partilerini sert bir dille eleştirdi

YOU TUBE kanalı Bizim TV'de gündeme damga vuracak açıklamalarda bulunan Uzan Erdoğan'ın aday olamayacağı iddiasını tekrarladı.

Altılı Masayı Erdoğan'a taviz vermekle suçlayan Cem Uzan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yakın isimlere bavullarla para gönderdiğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasını eleştiren Uzan, Altılı Masa'nın bu tarihi kabul etmesinin nedeninin bu "bavullar" olduğunu iddia etti.
Erdoğan'ın seçim kararı alması halinde seçimin ancak 90 günde yapılabileceğini iddia eden Uzan 10 Martta seçim kararını Erdoğan alırsa 14 Mayıs değil 11 Haziran'da seçim yapılabileceğini söyledi


Cem Uzan'ın diğer açıklamalarından satırbaşları şöyle:
ERDOĞAN ADAY OLAMAZ
*Erdoğan aday olamaz! Anayasa Erdoğan'ın adaylığına izin vermiyor
*14 Mayıs’ta seçim olacak diyor Erdoğan. Neden 18 Haziran’da olmuyor Erdoğan aday? Çünkü o zaman aday olamıyor.
*18 Haziran’da gidip seçim yapın Erdoğan aday olamaz YSK anayasayı ihlal etmeye cesaret edemez
ERDOĞAN PARAYLA SATIN ALDI "BAVULLARIN HAKKINI VERİN" DİYOR
*Erdoğan 14 Mayıs dedi hoop muhalefet de 14 Mayıs’ı kabul ettiler. Erdoğan sizlerin etrafındaki kişileri satın almış durumda. Parayla satın almış durumda.
*Babacan’a, Davutoğlu’na ulaşamadı mı Erdoğan? Erdoğan’ın etrafındakilerin bu isimlere ulaşması çok mu zor?
*Dikkat etsinler etrafındaki kimler paraları alıyor. Kim kaç para aldı baksınlar etraflarına
**Erdoğan, muhalefete 10 Mart’a kadar gönderdiğim bavulların hakkını verin diyor
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER CUMHURİYETİ SATARSINIZ
Seçimin 14 Mayıs'a çekilmesine muhalefetin ses çıkarmamasını eleştiren Uzan, bu durumu kabul ederlerse Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "Cumhuriyeti satan insanlar olarak geçersiniz" dedi.
*14 Mayıs’ta seçime evet diyen cumhuriyeti satıyordur.
*Türkiye’de kanunlar var hala biz daha aşiret devleti seviyesine düşmedik.
*Haziran’da seçim oluyordu şimdi neden olmuyor siz bu milleti aptal mı zannediyorsunuz?
MİLLET İTTİFAKI’NIN GİZLİ ADAYI ERDOĞAN’DIR
*Millet İttifakı'nın eleştiren Uzan, "Millet İttifakı'nın gizli adayı Erdoğandır" dedi
*Akşener ve Kılıçdaroğlu 18 Haziran’dan taviz vermemelidir.
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