Samanyolu Haber /Gündem / Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme /27 Ocak 2023 09:50

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Ankara polisiyesi olarak bilinen Behzat Ç. dizisinin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Eski Ankara" ve "yeni Ankara" arasındaki farkın diziye yansıyıp yansımadığı sorusu üzerine Beşikçioğlu'ndan "Ankara'nın arafta kaldığı bir dönem vardı. Ondan kurtulmasına biz çok sevindik açıkçası" yanıtı geldi.

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a bu hafta Behzat Ç. dizisi oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal konuk oldu.

Program sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yapılan "göndermeler" ise dikkat çekti.

"BİR DÖNEM DİNOZORLARLA GEÇTİ"

Candan Tolga Işık'ın "Eski Ankara ile yeni Ankara arasındaki farkı hissettiniz mi?" sorusuna, Erdal Beşikçioğlu "Ankara'nın arafta kaldığı bir dönem vardı. Ondan kurtulmasına biz çok sevindik açıkçası" şeklinde yanıt verdi. İnanç Konukçu ise "Bir dönem dinozorlarla geçti. Ne diyelim işte..." ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN BEY BENİ NE YAPAR?"

"Bize emniyetten bir personel gibi davranıyorlar. Ellerinde olsa hepimize birer tane kimlik çıkaracaklar. Emniyetteki arkadaşların her biri ellerinden gelen yardımı esirgemiyorlar" diyen Beşikçioğlu'na, Işık "Böyle bir sahne var mı? Erdal Beşikçioğlu ve polis memuru bir sahnede..." sorusunu sordu. Beşikçioğlu söz konusu soruya "Bunlar burada anlatılmaz. Emniyet teşkilatından bahsediyorsunuz. Süleyman Bey beni ne yapar sonra?" şeklinde yanıt verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme Sonraki Haber >>

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:44