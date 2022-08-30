Samanyolu Haber /Gündem / Hakim ve savcılar AKP’den adaylık ‘kovalıyor’ /30 Ağustos 2022 13:18

Hakim ve savcılar AKP’den adaylık ‘kovalıyor’

Türkiye’de yargının siyasallaştığı tartışılırken yargı kulislerinde AKP’den vekil olmak isteyen bazı savcı ve hakimlerin partide tanıdıkları yöneticilere haber yolladığı konuşuluyor. Diken’e bilgi veren iki Yargıtay üyesi iddiaları dile getirirken, ulaştığımız AKP’li yöneticiler bunu ‘normal’ olarak nitelendiriyor.

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Yargıdan çok sayıda hakim ve savcının AKP’den vekil olabilmek için kulis çalışmalarına başladığı ileri sürülüyor. Yargı kulislerinden bilgi veren iki kıdemli Yargıtay üyesi, hem Yargıtay’daki hem de birinci derece mahkemelerdeki bazı hakim ve savcıların AKP’den milletvekili adayı olmaya hazırlandığını söyledi.

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre; milletvekili aday adayı hakim ve savcıların göreve dönüşlerinin mümkün olmaması nedeniyle vekillik isteyen kimi hakim ve savcılar, AKP’li yöneticilerin ‘kapılarını şimdiden aşındırmaya’ başladı. AKP’lilerle görüşen ve bunu çevrelerinde de dile getiren yargı üyelerinin görevden istifa etmeden önce AKP’lilerden ‘seçilecek yerden adaylık garantisi’ istediği belirtiliyor.

Yargıtay üyeleri kendi çevrelerinde bu konuda ‘garanti’ verilmiş kimsenin olmadığını ve bunun da ‘huzursuzluk’ yarattığını belirtiyor.

‘LİSTEYE GİRME TELAŞI’ İLK KEZ BU KADAR ERKEN BAŞLAMIŞ

Adaylık tartışmalarının yargı kulislerinde geçmişte de olduğunu belirten kaynaklara göre; ‘listeye girme telaşı’ ilk defa bu denli erken başlamış. İddiaya göre; adaylık düşünen bazı yargı üyelerinin yakın çevrelerine “Hiç olmadığı kadar başvuru olacak, bu nedenle mücadele erken başladı” sözleriyle girişimlerinin nedenini dahi açıklamış.

AKP’Lİ YÖNETİCİ: ANAYASAL HAKLARI!

Söz konusu iddialara yanıt veren bir AKP’li yönetici ise “Seçim yarışına katılmak herkesin anayasal hakkı. Bize aday olma isteğini ileten çok sayıda bürokrat oluyor, fakat kimseye garanti verecek değiliz. Listelerimizi partimiz ve liderimiz belirler, seçmenimiz de karar verir.” ifadelerini kullandı.
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