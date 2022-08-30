Samanyolu Haber /Gündem / Çocuğu ölen, vegan anneye ömür boyu hapis cezası /30 Ağustos 2022 13:14

Çocuğu ölen, vegan anneye ömür boyu hapis cezası

ABD'nin Florida eyaletinde küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle "cinayetten" hüküm giyen 39 yaşındaki vegan Sheila O'Leary, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Ailesi gibi katı bir vegan diyeti uygulayan 38 yaşındaki Sheila O’Leary isimli kadın, haziran ayında altı suçtan hüküm giymişti. Ezra O’Leary’nin ölümüyle ilgili olarak yöneltilen suçlar birinci derecede cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış adam öldürme, çocuk istismarı ve iki kez çocuk ihmali suçlarıydı. Florida’daki Lee Bölge Mahkemesi’nde görülen davada annenin cezası daha önce dört kez ertelenmişti.

ÖLÜM SEBEBİ YETERSİZ BESLENME

Müfettişler, ailenin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini, ancak çiftin yürümeye başlayan çocuğun anne sütüyle beslendiğini söylediğini belirtti. Polis raporunda ise 18 aylık erkek çocuğun 8 kilo ağırlığında ve hayatını kaybettiği Eylül 2019’da da 7 aylık bir bebek büyüklüğünde olduğu yer aldı.

DİĞER İKİ ÇOCUĞU DA YETERSİZ BESLENME SORUNU YAŞIYOR

Soruşturma heyeti Cape Coral kasabasında yaşatan vegan çiftin 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğunun daha olduğunu ve onların da yetersiz beslendiğinin belirlendiğini bildirdi. Mahkeme kayıtlarına göre Virginia’da daha önce yaşanan benzer bir yetersiz beslenme vakasında bir başka çocuk biyolojik babasına teslim edilmişti.
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