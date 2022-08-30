Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazarlar yeni gelir kapısı bulmuş: ‘Ayda 300 bin lira kazanan var /30 Ağustos 2022 12:19

Yandaş yazarlar yeni gelir kapısı bulmuş: ‘Ayda 300 bin lira kazanan var

Habertürk’ten Fatih Altaylı, iktidar yanlısı yazarların kendilerine hakaret edenlerden aylık 300 bin TL’ye varan gelirler ettiklerini belirterek, işi ticarete döktüklerini yazdı.

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AKP döneminde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davalarında rekorlar kırıldı. Marta kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 160 bin soruşturma açıldı, 3 bin 625 kişiye hapis cezası verildi. Bu davalardan Erdoğan’ın avukatlarının sadece vekalet ücretinden 40 milyon TL’yi aşkın gelir elde ettiği iddia edilmişti.

Aynı yolu iktidara yakın yazarların da izlediği görülüyor. ‘Yandaş’ yazarlar, avukatları aracılığıyla sosyal medyada kendilerine hakaret edenleri tespit edip dava yoluyla büyük paralar kazanıyor. Tarafsızlığına gölge düşmüş yargı da buna uygun bir ortam sunuyor. İktidara yakın isimlerin şikayetleri hızla değerlendirilirken, muhaliflere ölüm tehditleri bile görmezden geliniyor.

Daha önce Nedim Şener ve A Haber’den Erkan Tan’ın avukat ordusunun kendilerine hakaret edenlerle iletişime geçip dava açmamak için ‘uzlaşma’ adı altında para aldığı ortaya çıkmıştı.

Altaylı, bugünkü yazısında bu gelirlerin aylık 300 bin TL’ye vardığını aktardı.

Kendisine de aynı yolu denemesi için teklif yapan avukatın saydığı müvekkillerinin tamamının iktidar yanlısı gazeteciler olduğunu söyleyen Altaylı, avukatın kendisine teklifiniyse şöyle aktardı: “Siz bize bir vekaletname vereceksiniz. Bu vekaletname sadece size yönelik hakaret davaları için geçerli olacak. Biz gerek sosyal medyada, gerekse başka yerlerde düzenli taramalar yaparak size yönelik hakaret içeren paylaşımları ekibimizle tespit edeceğiz ve bunlara hemen dava açacağız. Sizin haberiniz bile olmayacak. Her ay hesabınıza ciddi bir para yatıracağız. Bizi görmeyeceksiniz bile.”

İktidar yanlısı isimlerin kendilerine edilen hakareti geçim yolu haline getirdiklerini belirten Altaylı, “Küfrü yiyor, paraya çeviriyorlardı. Hatta muhtemelen daha çok küfür işitmek için, daha uç yazılar yazıyor, milletin damarına daha çok basıyorlardı. Küfür eden arttıkça bunlar sürümden kazanıyordu” diye yazdı.
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