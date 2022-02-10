Halil Falyalı'nın cenazesinden dikkat çeken kareler

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhaneci Halil Falyalı bugün Kumyalı’da toprağa verilirken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.





Halil Falyalı’nın cenazesi sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy’deki evine götürüldü. Burada basının görüntü almasına izin verilmedi. Evindeki kısa törenin ardından Kumyalı’ya götürülen Halil Falyalı, öğle namazının ardından Kumyalı mezarlığına defnediliyor.













Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yaptı. Mezarlığa giriş kapatıldı. Köy girişinde çok sayıda polis görev aldı. Cenaze töreni nedeniyle her sokakta bir polis görevlendirildi.





Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP eski Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı. Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı tabutun yanından ayrılmadı.







