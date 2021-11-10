Halk erken seçim istiyor mu? Halkın en büyük sorunu ne?

YURTTAŞ "TÜRKİYE KÖTÜYE GİDİYOR" DEDİ





"ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU HAYAT PAHALILIĞI"





YÜZDE 55’LİK KESİM "ERKEN SEÇİM GEREKLİ" DEDİ





Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının 44 hafta sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre halkın en önemli sorunu hayat pahalılığı olurken, katılımcıların yüzde 76’sı ülkenin kötüye doğru gittiğini düşünüyor.Katılımcıların yüzde 65’i karar verici olması durumunda parlamenter sistemi getireceğini belirtirken yüzde 55’i de "erken seçim gerekli" dedi.Öte yandan araştırmaya göre Cumhur İttifakı’nın oy oranındaki kayıp sürerek 39.4’e indi.Son ankette dikkat çeken sonuçlar: AKP'yi zor duruma sokacak rakamlarSon ankette dikkat çeken sonuçlar: AKP'yi zor duruma sokacak rakamlarAraştırmada katılımcılara Türkiye’nin genel olarak gidişatı hakkında da çeşitli sorular yönlendirildi. Katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’nin kötüye gittiği yönünde görüş bildirirken sadece yüzde 9,1’lik kesim Türkiye’nin iyiye gittiği düşüncesinde.Türkiye’nin aynı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,6, Türkiye’nin gidişatıyla ilgili kararsız olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,3 oldu.Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin gidişatıyla ilgili diğerlerine göre daha olumsuz görüş bildiren gruplar CHP, İYİ Parti ve HDP grupları oldu. Türkiye’nin kötüye gittiğini belirten parti grupları sırasıyla yüzde 94,2, yüzde 95,7 ve yüzde 97,2 oldu.AKP ve MHP seçmeninde de Türkiye’nin gidişatıyla ilgili olumsuz görüş hâkim durumda.AKP seçmeninin yüzde 61,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 60,8’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti.Geçen aylardan farklı olarak Türkiye Monitörü 44 hafta araştırmasında seçmene Türkiye’nin en önemli sorunu açık uçlu olarak soruldu ve seçmenden aklına gelen ilk sorunu söylemesi istendi. Kelime analizi yöntemiyle analizi yapılan soruda seçmen en büyük sorun olarak ekonomi, hayat pahalılığı, enflasyonu ve işsizliği işaret etti.Ekonomik gidişatın seçmenin algısını doğrudan etkilemesi bu kapsamda dikkat çekti.Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücrete gelecek zamla ilgili görüşmeler ve konuşmalar yeniden başladı. Buna paralel olarak Türkiye Monitörü 44 Hafta araştırmasında katılımcılara üç farklı soru yöneltildi.Bu sorular Türkiye’de dört kişilik bir ailenin gelirinin ne kadar olması gerektiğine yönelikti.Katılımcılardan açık uçlu olarak talep edilen rakamların analizi sonucunda seçmenin dört kişilik bir aile için belirlediği en düşük gelir 7.516 TL oldu.Parti bazında incelendiğinde CHP, HDP ve İYİ Parti seçmenlerin Türkiye ortalaması üzerinde rakamlar belirlerken, AKP ve MHP seçmenleri Türkiye ortalaması altı rakamlar belirledi.Türkiye’de ideal ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik diğer bir soru bir kişinin geliri üzerinden seçmene soruldu.Seçmene göre Türkiye’de bir kişinin sahip olması gereken gelir ortalama 4.719 TL’ydi.Araştırmaya katılanlara Türkiye’nin mevcut koşullarında erken seçime ihtiyaç olup olmadığı soruldu.Katılımcıların yüzde 55’i erken seçime ihtiyaç olduğunu belirtirken, yüzde 30’u erken seçime ihtiyaç olmadığı yönünde görüş bildirdi. Erken seçim konusunda kararsız olduğunu belirten seçmenin oranı yüzde 15 oldu.Parti bazında incelendiğinde AKP ve MHP seçmenlerinin erken seçime gerek olmadığı yönünde daha çok görüş bildirdiği tespit edildi.AKP seçmeninin yüzde 55,1’i, MHP seçmeninin ise yüzde 46,1’i erken seçime gerek olmadığını belirtti.