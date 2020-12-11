Samanyolu Haber /Medya / Halk TV o programı yayından kaldırıldı /11 Aralık 2020 11:24

Halk TV o programı yayından kaldırıldı

Halk TV, "Şimdiki Zaman" isimli haber programının yayından kaldırıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Halk TV’de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programı yayından kaldırıldı.

Gürkan Hacır'ın hazırlayıp sunduğu ve gazeteci İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu ve Erol Mütercimler’in yorumculuğunu yaptığı program her salı saat 20:00’de yayınlanıyordu.

Hacır, şahsi Twitter hesabında Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın kendisini telefonla arayarak programın kaldırıldığını ilettiğini söyledi. 

Hacır, programın kaldırılması için gerekçe olarak başka televizyonlara konuk olmalarının gösterildiğini belirtti.
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