Halk TV'de bir ayrılık kararı daha

Salim Şen, Halk TV ile yollarını ayırdığını açıkladı.







Geçtiğimiz günler de ise kanalın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Suat Toktaş da Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.





Şen kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir.







Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız.







Tüm izleyenlere,kanal emekçilerine,herkese çok çok teşekkürler. Hoşçakal Halk TV









