'Halkbank için kaçış yolu yok'

Davayı ilk günden bugüne takip eden Courtnews muhabiri Adam Klasfeld'in aktardığına göre davada federal yargıç, Türkiye yönetimindeki Halkbank'ın, İran ambargosunu delmesini içeren milyarlarca dolarlık kara para aklama ile ilgili iddianameyi reddedemeyeceğine karar verdi.







Halkbank avukatları, davanın düşürülmesi talebinde bulunmuştu.





Son olarak ağustos ayında Halkbank hakkında ABD'de süren davada Yargıç Richard Berman, kararında mahkemenin ''tarafsız'' olduğunu belirterek Halk Bankasının reddi hakim talebini reddetmişti.





Halkbank avukatları geçen sene aralık ayında da reddi hakim talebinde bulunmuş, mahkeme bankanın söz konusu talebini reddetmişti.

Halkbank'a "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği'' suçlaması yöneltiliyor.





