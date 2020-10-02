Samanyolu Haber /Gündem / 'Halkbank için kaçış yolu yok' /02 Ekim 2020 10:05

'Halkbank için kaçış yolu yok'

ABD'de devam eden Halkbank davasında dikkat çeken bir karar açıklandı.

SHABER3.COM

Davayı ilk günden bugüne takip eden Courtnews muhabiri Adam Klasfeld'in aktardığına göre davada federal yargıç, Türkiye yönetimindeki Halkbank'ın, İran ambargosunu delmesini içeren milyarlarca dolarlık kara para aklama ile ilgili iddianameyi reddedemeyeceğine karar verdi.

Halkbank avukatları, davanın düşürülmesi talebinde bulunmuştu.

Son olarak ağustos ayında Halkbank hakkında ABD'de süren davada Yargıç Richard Berman, kararında mahkemenin ''tarafsız'' olduğunu belirterek Halk Bankasının reddi hakim talebini reddetmişti.

Halkbank avukatları geçen sene aralık ayında da reddi hakim talebinde bulunmuş, mahkeme bankanın söz konusu talebini reddetmişti. 
Halkbank'a "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği'' suçlaması yöneltiliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Halkbank için kaçış yolu yok' Sonraki Haber >>

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:59