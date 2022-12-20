Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent'ten insanlık dersi: KHK'lı babasını ve annesini kaybeden kardeşlere sahip çıktı /20 Aralık 2022 19:11

Haluk Levent'ten insanlık dersi: KHK'lı babasını ve annesini kaybeden kardeşlere sahip çıktı

Sanatçı Haluk Levent kendisine yöneltilen insanlık dışı tepkilere aldırış etmeden, önce KHK’lı babalarını ardından da annelerini kaybeden çocuklara sahip çıktı.

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Sanatçı Haluk Levent anne ve babaları öldüğü için sahipsiz kalan çocuklara sahip çıktı. Çocukların babalarının KHK’lı olması sebebiyle itiraz edenlere ise Levent, buna bakarsak insan olamayız, diyerek tepki gösterdi.

Haluk Levent şu açıklamayı yaptı; 

“Babaları ve anneleri ölen 3 çocuk için Ahbaplar devrede çalışmalar başladı. Bazı twitler gördüm intihar eden baba ve ölen anne KHK lı olduğu için eleştirilmişiz.

KHK’lı KHK’sız farketmez!

ihtiyacı olana “babasının fikri şöyleymiş,öyleymiş” diye bakamayız. Bakarsak insan olamayız!”

5 yıl önce İstanbul’daki evinde intihar eden KHK’lı polis Durmuş Ali Çetin’in eşi Saadet Gülden Çetin geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiş,  Kahramanmaraş’ta yaşayan Çetin ailesinin 7, 8 ve 10 yaşındaki üç çocuğu hem yetim hem de öksüz kalmıştı. 


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