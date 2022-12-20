SBK, ‘Avukat Kemal’ namıyla şirketlere çökmüş

Bir dönem Sezgin Baran Korkmaz’la birlikte Ankara’da iş yapan ve yanında yıllarca bulunan eski bir dostu TR724’e önemli bilgiler verdi. Kaynağın aktardığına göre; SBK Kars’tan sonra ilk ticari faaliyetlerine Ankara’da başlamaya karar veriyor. Ancak maddi durumunun yeterli olmaması ve kendisine kefil olacak işadamının da olmamasından dolayı ticari faaliyetleri küçük ölçekli olarak kalıyor. Br dönem MİT’te etkin görevlerde bulunmuş ve hakkında usulsüzlükler ortaya çıkan M.D., SBK’nın elinden tutuyor. M.D., öncelikle usulsüz elde ettiği büyük bir serveti legal hale getirmek için SBK ile irtibata geçiyor. Kendisiyle farklı zamanlarda bir araya geliyor. Hem parasını kullanmasını hem de ticari olarak büyüyerek zengin olmasını vaat ediyor. SBK da M.D.’den gelen bu karşılıksız sevgiye kayıtsız kalmıyor. Hemen teklifi kabul ediyor. İddialara göre; eski istihbarat çalışanı farklı gruplardan aldığı milyonlarca lira değerindeki parayı SBK’nın hizmetine sunuyor. Para kazanma hırsıyla yanıp tutuşan Korkmaz da hemen kolları sıvıyor.



Eski MİT yöneticisine sırtını dayamış



MİT çalışanı, parasının koruyucusu SBK’ya önce bir kimlik bir de koruma zırhı veriyor. Gittiği her ortamda kendisini tanıdığını ve iyi birer dost olduklarını anlatıyor. Bu kapsamda SBK’nın ismi bir anda Ankara’da ‘Avukat Kemal’ oluyor.



Hukukçu Kemal, kolları sıvayarak anlaşmazlık halinde olan ve batma aşamasındaki şirketleri tespit ediyor. Kendisine de iş çevrelerinde Ankara’nın köklü ailelerinden birisinin damadı eşlik ediyor. İşadamının damadı görüşmeleri ayarlıyor, SBK da ‘Avukat Kemal’ olarak ticari faaliyetlerin görüşmesine katılıyor. Arkasında M.D.’nin milyonları olduğu için, bazı şirketleri yok pahasına satın alıyor. Hatta anlaşma aşamasında, ilgili şirketlerin yöneticileriyle ön anlaşma protokolleri yapıyor. Islak imzalı evraklardaki imzaları kopya ederek, bu kişiler adına çek ve senet hazırlamaya kadar gidiyor işler. ‘Avukat Kemal’ bu şekilde cebinden beş kuruş ödemeden şirketleri satın alıyor. Özelikle Ostim, İvedik ve Sincan bölgesinde tanınır hale geliyor.



Piyasaya ‘Avukat Kemal’ ismiyle güven vermiş



Kaynağın verdiği bilgiler göre; SBK beş parasız geldiği Ankara’da bir anda onlarca şirketin sahibi oluyor. Para ona Ankara bürokrasinin kapılarını da açıyor. Yardım ve sosyal yardım faaliyetlerinin onur konuğu oluyor. Nerede kamu programı varsa oraya sponsor oluyor. ‘Hayırsever’ iş adamı portresi, emniyet ve yargı camiası başta olmak üzere Ankara’nın en kritik bürokratlarıyla ‘dost’luk kapılarını açıyor. Bu dostlukları kullanarak, kritik kişilerin yakınlarını şirketlerinde istihdam etmeye başlıyor.



Soylu son kez ‘kardeşlik’ yaptı



Ta ki hırsının kurbanı olup, devletle iş yapmanın gücüne güvenerek derin yapıların ayağına basana kadar. ‘Derin’ lakaplı siyasinin koruması altındaki bazı işadamlarının malına çökme girişimi Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün hayatını altüst etti. Kendisine altın tepsiyle verilen ganimetler, yine bir anda elinden alındı. Kaynağın aktardığına göre; SBK ‘canı yana yana’ İçişleri Bakanı Soylu’nun makam odasına gitti. Çünkü ‘Derin’ onun ipini çekmişti. Soylu’nun koruma şemsiyesi altında yaşayan SBK, bir anda korumasından olmuştu. Artık onun da yapacağı bir şey yoktu. Soylu’ya da ‘tebliğ’ görevi kalmıştı. Canından ve özgürlüğünden olmadığına dua etmişti. Soylu ona son bir kez ‘kardeşlik’ etmişti. Onu tatlı bir dille uyarmış, havalimanının yolu göstermişti.



SBK artık ABD’de yargılanıyor. Gelinen aşamada herkesin merak ettiği soru şu; itirafçı mı olacak? İkinci Reza Zarrab olup özgür kalmayı mı tercih edecek? Yoksa Hakan Atilla gibi tutuklu kalma yolunu mu seçecek? Kaynağa göre; ilk yol ağırlık kazanıyor. Çünkü SBK elinden bütün servetinin alınıp, verilen en üst düzey sözlerin tutulmamasından son derece rahatsız.