Haluk Levet, AHBAP'a yapılan bağışların nerelere harcandığını açıkladı

"Ahbapların belirttiği bu konteynerlar nakliye dahil fiyat. 1800 tır ile taşınacak bu konteynerlar. Artı KDV var. Yani yaklaşık 60 bin ? civarı düşünebilirsiniz. Zaten raporlarda tek tek belirtilecek. 28 şubatta."









AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından AHBAP'ın topladığı yardımlardan şu ana ne kadar harcama yaptığını duyurdu. Levent, 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini açıkladı.Levent, konteynerlerin nakliye dahil 60 bin lira maliyeti olduğunu belirterek, 28 Şubat tarihinde yayınlanacak raporla tek tek belirteceğini de kaydetti."Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış. TÜRMOB ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek. Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'si AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz."