Samanyolu Haber /Dünya / Hamas: Serbest bırakmak istediğimiz rehineleri İsrail kabul etmedi /22 Ekim 2023 11:30

Hamas: Serbest bırakmak istediğimiz rehineleri İsrail kabul etmedi

İzzeddin el Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, iki israilli rehinenin serbest bırakılacağını ancak Tel Aviv'in rehineleri kabul etmeyi reddettiğini ileri sürdü.

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Hamas, iki rehinenin 'insani nedenlerle' serbest bırakılacağını ancak İsrail'in 'onları kabul etmeyi reddettiğini' ileri sürdü. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli rehineleri serbest bırakma niyetinin, ABD'li Judith Tai Ranaan ve kızı Natalie'nin serbest bırakıldığı gün Katar'a bildirildiğini aktardı.

Telegram'dan yayınlanan açıklamada, "Katarlı kardeşlerimize dün akşam Nourit Yitshaq ve Yokhefed Lifshitz'i insani nedenlerle ve hiçbir karşılık beklemeden serbest bırakacağımızı bildirdik. Ancak işgalci İsrail hükümeti bunu kabul etmeyi reddetti” denildi. Ubeyde, ABD'li rehinelerin serbest bırakılmasında kullanılan prosedürleri uygulayarak, pazar günü iki kişiyi serbest bırakmaya hazır olduklarını dile getirdi.

'KAÇIRILANLARIN EVE DÖNMESİ İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise, söz konusu iddiayı 'yalan propaganda' olarak niteledi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hamas'ın yalan propagandasına değinmeyeceğiz. Kaçırılan ve kaybolan tüm insanların evlerine dönmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

Hamas cuma günü, Katar’ın arabuluculuk çalışmasıyla anne ve kız olduğu belirtilen iki ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıklamıştı. Hamas, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin, "Bu gelişme dost Katar devleti ile kurulan işbirliği sayesinde mümkün olmuştur" açıklamasını yapmıştı. Rehin tutulan iki ABD'linin serbest bırakılmasına ilişkin Hamas’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Hamas'ın başta Mısır, Katar ve samimi ilişkiler içinde olduğu diğer ülkelerdeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm arabuluculara verdiği taahhüt doğrultusunda, her ikisi de Amerikan vatandaşı olan bir kadın ve kızı bugün Gazze'de serbest bırakılmış ve ardından teslim edilmiştir. Bu gelişme dost Katar devleti ile kurulan işbirliği sayesinde mümkün olmuştur. Çeşitli arabulucularla işbirliğine dayalı bir yaklaşıma olan bağlılığımızın altını çizmek son derece önemlidir. Bu kararlılığımız, güvenlik koşulları elverdiğince yabancı uyruklu kişilerin geçici gözetim altında serbest bırakılması yönündeki kararımızı hayata geçirme çabalarımız sürerken de devam etmektedir.”
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