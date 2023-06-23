Hamza Yerlikaya, bakan yardımcısı oldu

Sahte diploması mahkeme tarafından tescillenen Hamza Yerlikaya, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atandı.AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bakan yardımcıları atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre sahte diploması mahkeme tarafından tescillenen eski milli güreşçi ve eski Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.





Belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada mahkeme kararı tescillenen Yerlikaya’nın diplomasının sahte olduğu ortaya konmuştu. Yerlikaya’nın üniversiteye meslek lisesinden aldığı sahte diplomayla kayıt yaptırdığı için açılan davada Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında “Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup bu, sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” ifadeleri yer almıştı.





ZAMAN AVUSTRALYA



Lükse düşkünlüğüyle bilinen ve 1 milyon liralık saat takan, 11 bin liralık tişört, 13 bin liralık ayakkabı giyen Yerlikaya, daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başdanışmanlık, Gençlik ve Spor Bakan yardımcılığı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapılmıştı. Yerlikaya bir dönem de AKP milletvekili olarak görev yapmıştı. Yerlikaya aynı anda 4 maaş alması nedeniyle de eleştirilmişti.