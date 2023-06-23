Samanyolu Haber /Gündem / Hamza Yerlikaya, bakan yardımcısı oldu /23 Haziran 2023 00:52

Hamza Yerlikaya, bakan yardımcısı oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atanan bakan yardımcılarının arasında, sahte diploması mahkemece tescillenen Hamza Yerlikaya da yed alıyor.

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Sahte diploması mahkeme tarafından tescillenen Hamza Yerlikaya, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atandı.AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bakan yardımcıları atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre sahte diploması mahkeme tarafından tescillenen eski milli güreşçi ve eski Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

4 MAAŞ ALMASIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Lükse düşkünlüğüyle bilinen ve 1 milyon liralık saat takan, 11 bin liralık tişört, 13 bin liralık ayakkabı giyen Yerlikaya, daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başdanışmanlık, Gençlik ve Spor Bakan yardımcılığı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapılmıştı. Yerlikaya bir dönem de AKP milletvekili olarak görev yapmıştı. Yerlikaya aynı anda 4 maaş alması nedeniyle de eleştirilmişti.

SAHTE DİPLOMA NEDENİYLE YARGILANDI

Belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada mahkeme kararı tescillenen Yerlikaya’nın diplomasının sahte olduğu ortaya konmuştu. Yerlikaya’nın üniversiteye meslek lisesinden aldığı sahte diplomayla kayıt yaptırdığı için açılan davada Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında “Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup bu, sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” ifadeleri yer almıştı.

ZAMAN AVUSTRALYA
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