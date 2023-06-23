Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay kiracısını evden çıkardı, ortalık karıştı /23 Haziran 2023 00:40

Kızılay kiracısını evden çıkardı, ortalık karıştı

Şanlıurfa’nın merkez ilçesi Haliliye’de Kızılay'a ait bir daireden kiracının çıkarılması sırasında tekme tokatlı kavga çıktı. Polis, vatandaşları coplayarak kavgayı ayırdı. Silah sesinin duyulduğu kavga sonrası valilikten açıklama geldi.

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Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre kavga görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, paylaşımında bu görüntülerin sıradan bir ev sahibi-kiracı kavgası olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

*Bize aktarılan iddiaya göre Kızılay Haliliye Şubesi yöneticileri, Haliliye'de mülkiyeti Kızılay'a ait apartman dairesinde kiracı olarak oturan vatandaşı, zorla evden çıkartmak istedi.

*Birkaç gün önce bir Kızılay Şube çalışanı, kiracının kapısına dayanıp, evi boşaltmaması halinde kendisinin ve eşinin dövülerek evden çıkarılacağı yönünde tehdit ve hakaretlerde bulundu.

*Bir gün sonra ise Kızılay Haliliye Şube Başkanı ve AKP Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Keskin, oğlunu, Kızılay yöneticilerini ve çalışanlarını yanına alarak, kiracı vatandaşın kapısına geldi.

KAVGA ÇIKTI, SİLAHLAR PATLADI

Tanal, görüntülere yansıdığı şekilde Kızılay Şube Başkanı, Kızılay şube yöneticileri, Kızılay çalışanları, kiracıya saldırınca apartman sakinlerinin, komşularına sahip çıktığını belirttiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

*Kızılay yöneticileri ile apartman sakinleri arasında arbede çıktı. Böyle bir hukuk olabilir mi? Şanlıurfa'da güçlü, güçsüzü eziyor. Kamu yararına çalışan bir kuruma ait dairede oturan kiracının zorla çıkarılmaya çalışılmasını nasıl izah edeceğiz?

*Varsa bir anlaşmazlık, mahkemeye gidersiniz. Görgü tanığı olarak çok sayıda polis ve sivil vatandaş var. Bu olaya ilişkin dosya kapatıldı mı, soruşturma devam mı ediyor? Kapatıldıysa güçlülerin hukuku mu Şanlıurfa'da geçerli?

*Hukuk devleti ilkeleri, eşit hukuk ilkeleri Şanlıurfa'da geçerli değil mi? Sırtını iktidara dayayanlar, kanun dışı her şeyi yapabiliyor mu? Şanlıurfa'da üstünlerin hukuku mu geçerli?

*Emniyet ve Adliye, mağdurların, garibanların, yoksulların, kimsesizlerin sığınabileceği liman olmaktan çıkıp, güçlülerin dayanağı mı olmuş? Gündüz şehrin merkezinde herkesin içerisinde silahların ateşlenmesi, sıradan, görmezden gelinebilecek bir olay mı?

*Polisler mi havaya ateş etti, yoksa taraflar mı silaha davrandı? Söz konusu kavga, Emin Çavuş Polis Karakolu'na intikal etti mi? İntikal ettiyse karakolda ifadeler alındı mı? Sonrasında ne tür bir işlem yapıldı?

VALİLİK: KISA SÜRELİ TARTIŞMA

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Şanlıurfa Valiliği resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tekme tokatların havada uçuştuğu, polisin vatandaşları copladığı görüntülerin aksine Valilik açıklamasında, olayı ‘kısa süreli tartışma’ olarak yorumlanıp şu ifadelere yer verildi:

*Mülkiyeti Kızılay’a ait olan apartman dairesinde oturan vatandaşın kira süresi 20 Haziran’da dolmuştur. Kiracı, bu tarihte evi tahliye edeceğini Kızılay yetkililerine taahhüt etmiştir.

*Kızılay’ın kendisinden evi taliye etmesi istendiğinde apartmanda ikamet eden diğer sakinlerin buraya Kızılay taşındığında bizim huzurumuz bozulur diyerek kiracıya evden çıkmaması konusunda telkinde bulunmuşlardır.

*Kızılay yetkilileri ile apartman sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştır. Olay, polis karakoluna intikal etmiş olup, taraflar karakolda uzlaşarak birbirlerinden şikayetçi olmamışlardır.
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