Samanyolu Haber /Spor / Mauro Icardi 25 milyon Euro'luk teklifi reddetti /23 Haziran 2023 00:34

Mauro Icardi 25 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezon PSG'de kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla gösterdiği performans ile alkış topladı.

Galatasaray ise sözleşmesi biten Arjantinli yıldızın bonservisini almanın planlarını yapıyor. Ancak Suudi Arabistan takımlarının yüksek maaş teklifleri transferi zora sokmaya başladı.

"ICARDI'YE O PARA VERİLMEMELİ"

Sarı kırmızılıların eski başkanlarından Adnan Polat, A Spor'da katıldığı bir programda Mauro Icardi'nin transferi ile ilgili çarpıcı bir açıklamalarda bulundu.

Adnan Polat, Icardi'nin Suudi Arabistandan dev bir teklif aldığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Mauro Icardi'nin durumunu bilmiyorum. 7,5 milyon Euro civarında para alıyor. Suudi Arabistan'da 25 milyon Euro vermişler ama kabul etmemiş. Bu 35 milyon dolara çıkarsa ne olur bilemem. Bizle anlaşırsa üç yılda 23-24 milyon Euro alacak. Siz olsanız ne karar verirsiniz? İnşallah kalır. Galatasaray Başkanı olsam, Icardi'yi alır mıydım? Emin değilim. Galatasaray'a maddi olarak destek olalım. Ancak o para Mauro Icardi'ye verilmeli mi? Bence iç dengeleri düşünerek, verilmemeli."
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