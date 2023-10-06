Hande Fırat'tan merak uyandıran İstanbul kulisi: AKP'nin adayı o isim mi?

Kulislerde birçok isim konuşulurken, bazı isimler sahaya inip çalışmalara başladı bile. Fırat, AKP'nin İstanbul adayının Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olabileceğini iddia etti.







Bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismalioğlu başta olmak üzere pek çok isim konuşuldu. Ancak Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Hande Fırat bugüne kadar konuşulmayan bir ismi gündeme getirdi.







Erzurum'a gidip, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüşen Hande Fırat, Sekmen'i öve öve bitiremezken bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Fırat'ın yazısına "Dadaşlar şehrinden sonra sıra İstanbul mu" başlığını koyması dikkat çekti.





Sekmen'in İstanbul’da Samandıra ve Kartal’daki iki dönem belediye başkanlığı tecrübesini Erzurum Beleriye Başkanlığı'na yansıttığını anlatan Fırat, "Dadaş’lar şehri Erzurum son gittiğimden bu yana bambaşka bir şehir olmuş." dedi.







Hande Fırat ardından da "İstanbul’da iki dönem milletvekilliği tecrübesi dikkate alındığında AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları arasında adının geçmesi kimseyi şaşırtmasın!" notunu düştü.

