Alibaba 'casusluk' şüphesiyle Avrupa'da takibe alındı

Devlet Güvenlik Servisi'nin (VSSE), Alibaba'nın Avrupa'daki ana lojistik merkezini casusluk şüphesiyle izlediklerini açıkladı.







Financial Times'ta yer alan habere göre, VSSE, "Alibaba dahil Çinli kuruluşların olası casusluk ve müdahale faaliyetlerini tespit etmeye çalıştıklarını" söyledi. Yapılan açıklamada, gözlemlenen merkezin, Belçika'nın Liege kentindeki kargo havalimanında olduğuna işaret edildi.





Çinli şirketleri verilerini Çinli yetkililer ve istihbarat servisleriyle paylaşmaya zorlayan mevzuat nedeniyle Alibaba'nın varlığının "VSSE için bir dikkat noktası oluşturduğunu" ifade eden VSSE, "Çin bu verileri ticari olmayan amaçlarla kullanma niyetine ve kapasitesine sahiptir" dedi.





Konuya ilişkin açıklama yapan Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Alibaba ile yapılan görüşmelerin "geçmişte kaldığını" ve "saf bir tutum sergilemeyeceklerini" söyledi.





Herhangi bir suistimali reddeden Alibaba, Avrupa'nın beşinci büyük kargo havalimanı olan Liège'deki merkezi açmak için 2018 yılında Belçika ile bir anlaşma imzalamış ve Valon bölgesinin zor durumdaki ekonomisine 100 milyon euro yatırım yapmıştı.





Potansiyel casusluğa ilişkin endişeler ilk olarak merkez inşa edilmeden önce, Belçika parlamentosu da dahil olmak üzere gündeme getirilmişti. O dönemde Çin, abartılı bulduğunu ifade ettiği "Çinli şirketlerin sözde güvenlik riskleri" konusundaki imaları şiddetle reddetmişti.