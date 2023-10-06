Samanyolu Haber /Dünya / Alibaba 'casusluk' şüphesiyle Avrupa'da takibe alındı /06 Ekim 2023 15:07

Alibaba 'casusluk' şüphesiyle Avrupa'da takibe alındı

Alibaba'nın Avrupa'daki ana lojistik merkezi, "casusluk faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla" takibe alındı.

SHABER3.COM

Devlet Güvenlik Servisi'nin (VSSE), Alibaba'nın Avrupa'daki ana lojistik merkezini casusluk şüphesiyle izlediklerini açıkladı. 

Financial Times'ta yer alan habere göre, VSSE,  "Alibaba dahil Çinli kuruluşların olası casusluk ve müdahale faaliyetlerini tespit etmeye çalıştıklarını" söyledi. Yapılan açıklamada, gözlemlenen merkezin, Belçika'nın Liege kentindeki kargo havalimanında olduğuna işaret edildi. 

Çinli şirketleri verilerini Çinli yetkililer ve istihbarat servisleriyle paylaşmaya zorlayan mevzuat nedeniyle Alibaba'nın varlığının "VSSE için bir dikkat noktası oluşturduğunu" ifade eden VSSE, "Çin bu verileri ticari olmayan amaçlarla kullanma niyetine ve kapasitesine sahiptir" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Alibaba ile yapılan görüşmelerin "geçmişte kaldığını" ve "saf bir tutum sergilemeyeceklerini" söyledi. 

Herhangi bir suistimali reddeden Alibaba, Avrupa'nın beşinci büyük kargo havalimanı olan Liège'deki merkezi açmak için 2018 yılında Belçika ile bir anlaşma imzalamış ve Valon bölgesinin zor durumdaki ekonomisine 100 milyon euro yatırım yapmıştı.

Potansiyel casusluğa ilişkin endişeler ilk olarak merkez inşa edilmeden önce, Belçika parlamentosu da dahil olmak üzere gündeme getirilmişti. O dönemde Çin, abartılı bulduğunu ifade ettiği "Çinli şirketlerin sözde güvenlik riskleri" konusundaki imaları şiddetle reddetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alibaba 'casusluk' şüphesiyle Avrupa'da takibe alındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:30:46