Gazeteci Sinan Aygül'e şiddet uygulayan koruma için ‘mağdur’ kararı

Gazeteci Sinan Aygül'e şiddet uygulayan ve geçen ay cezaevinden tahliye edilen Tetwan Belediye Başkanı Emin Geylani’nin koruması Yücel Baysalı “mağdur” olduğunu iddia ederek, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında koruma kararı aldırdı.







AYGÜL: ŞİDDET GÖREN BEN, MAĞDUR OLAN O!

Evrensel'in haberine göre sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygül, “Haziran ayında Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin Yücel Baysalı ve Engin Kaplan isimli biri polis silahlı iki korumasının saldırısına uğramıştım. Öldürme kastıyla saldıran saldırganlar yaralamadan yargılanmış ve ilk mahkemede serbest bırakılmıştı. Şimdi de hakkımda uzaklaştırma kararı alınmış. Saldırgan Yücel Baysalı karakola gidip kendisini tehdit ettiğimi iddia etmiş, bunun üzerine karakol da Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'in oluruyla ‘Koruyucu Tedbir Kararı’ almış. Üstelik karar ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında verilen bir karar. Saldırıya uğrayan ben, tehdit altında olan ben, saldırıya uğrama riski olan yine ben ama kararda bana şiddet uygulayan saldırgan Yücel Baysalı'ya da ‘şiddet mağduru’ denilmiş” dedi.





BAKANLARA SORDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı gönderisini etiketleyen Aygül, “Buna ne denilir bilmiyorum. Dört gündür hangi kanun kapsamında kararın verildiğini anlamaya çalışıyordum, kararın örneği verilmedi bana, savcılıktan istedim ama soruşturmayı başlatan savcının karardan haberi yok çünkü karar adli değil idari. Karakoldaki dosyadan örneğini aldım. Karar bu ama ben bu saçmalığı hala anlamadım siz anladınız mı?” diye sordu.