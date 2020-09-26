Samanyolu Haber /Gündem / Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı! /26 Eylül 2020 12:20

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

ABD'de uyuşturucu bulundurmaktan bir yıl hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki Nickolaus Garrison isimli sanık , yargıç tarafından cezası okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı. Polis, Garrison'u arıyor.

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!



Olay, ABD'nin Ohio eyaletindeki Highland ilçesinde meydana geldi. Highland İlçe Mahkemesi'ne çıkarılan ve uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulunan Nickolaus Garrison, bir yıl hapis ve 2 bin 500 dolar (19 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Garrison, cezası yargıç tarafından okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Garrison'ın aniden koşmaya başladığı, polislerin de arkasından koştuğu görüldü. Merdivenleri hızla indiği sırada polislerden birinin merdiven boşluğuna atladığı ancak Garrison'ı yakalamadığı ve düştüğü kameralara yansıdı. Garrison'un kayıplara karıştığı ve polis tarafından arandığı kaydedildi.

Öte yandan, merdiven boşluğuna atlayan polis memurunun kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı! Sonraki Haber >>

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:18