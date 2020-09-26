ABD Başkanı Donald Trump: Diktatör diye suçlanmadan şaka bile yapamıyorsun









Atlanta'da siyah vatadaşlara daha iyi ekonomik imkanlar sağlamanın yollarına odaklanan bir etinlikte konuşan Trump, şakayla karışık bir şekilde, "Birkaç dönem daha başkanlık yapabilsem size daha fazla imkan sunabilirdim" dedi. Bu sırada organizasyon görevliler Trump'a bu ifadeler nedeniyle eleştirileceğini söyledi.





Trump bunun üzerine, "İşte son dakika haberiniz" dedikten sonra bir haber sunucusunu taklit ederek, "Size onun bir diktatör olduğunu söyledim. Görevi asla bırakmayacak. En az iki dönem daha başkanlık yapacak" dedi.





Taklitini bitirdikten sonra, "Ne büyük haber" diyen Trump, "İnsan şaka bile yapamıyor" diye devam etti.





Trump daha sonra medyanın kendisinin "12 yıl daha başkanlık yapmak istediğini" yazacağını söyleyince kalabalık "12 yıl daha" diye tezahürat yaptı.







Trump, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında seçimleri kaybederse başkanlık makamını barışçıl bir şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya "Duruma göre bakacağız" diye yanıt vermişti.





ABD lideri, "Pusulalar konusunda sıkça söylendiğimi biliyorsunuz. Pusulalar bir felaket" demişti. Trump, aylardır posta yoluyla gönderilen pusulaların seçime şaibe karıştıracağını iddia ediyordu.





Trump daha önce de seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.