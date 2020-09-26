Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Donald Trump: Diktatör diye suçlanmadan şaka bile yapamıyorsun /26 Eylül 2020 12:30

ABD Başkanı Donald Trump: Diktatör diye suçlanmadan şaka bile yapamıyorsun

ABD medyası Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi teslim edip etmeyeceğini tartışırken, Trump, "Diktatör diye suçlanmadan iki dönemden fazla başkanlık yapmak istiyorum diye şaka bile yapamıyorsun" dedi.

SHABER3.COM



Atlanta'da siyah vatadaşlara daha iyi ekonomik imkanlar sağlamanın yollarına odaklanan bir etinlikte konuşan Trump, şakayla karışık bir şekilde, "Birkaç dönem daha başkanlık yapabilsem size daha fazla imkan sunabilirdim" dedi. Bu sırada organizasyon görevliler Trump'a bu ifadeler nedeniyle eleştirileceğini söyledi.

Trump bunun üzerine, "İşte son dakika haberiniz" dedikten sonra bir haber sunucusunu taklit ederek, "Size onun bir diktatör olduğunu söyledim. Görevi asla bırakmayacak. En az iki dönem daha başkanlık yapacak" dedi.

Taklitini bitirdikten sonra, "Ne büyük haber" diyen Trump, "İnsan şaka bile yapamıyor" diye devam etti.

Trump daha sonra medyanın kendisinin "12 yıl daha başkanlık yapmak istediğini" yazacağını söyleyince kalabalık "12 yıl daha" diye tezahürat yaptı. 

Trump, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında seçimleri kaybederse başkanlık makamını barışçıl bir şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya "Duruma göre bakacağız" diye yanıt vermişti. 

ABD lideri, "Pusulalar konusunda sıkça söylendiğimi biliyorsunuz. Pusulalar bir felaket" demişti. Trump, aylardır posta yoluyla gönderilen pusulaların seçime şaibe karıştıracağını iddia ediyordu.

Trump daha önce de seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Başkanı Donald Trump: Diktatör diye suçlanmadan... Sonraki Haber >>

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:13