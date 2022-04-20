Samanyolu Haber /Gündem / Hapsi istenen İmamoğlu cephesinden ilk açıklama: 'Komedi' /20 Nisan 2022 13:36

Hapsi istenen İmamoğlu cephesinden ilk açıklama: 'Komedi'

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Herhangi bir ceza verilmesi hukuken mümkün değil. YSK üyelerine yönelik bir kasıt da içermeyen sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, en yakın rakibine 13 bin oy fark attığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklaması sonrası açılan davada mütalaa açıklandı. 

Mütalaada, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

"YSK ÜYELERİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR BEYAN YOK"
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. 

Herhangi bir ceza verilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade eden Polat, "Çünkü YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyan yok. Bu olayların gelişiminden ve müvekkilimin ifadesinden tüm basında yer alan olayın yansımalarında açıkça belli. Zorlamayla müvekkilimin kastı bu olmamasına ve bunu defalarca beyan etmiş olmasına rağmen 'zorlamayla niyet okumak hukukun koruyabileceği ve hukukun sınırları içerisinde kalarak verilmiştir' denilebileceği bir kararın konusu olamaz" dedi.

"KOMEDİ"
Adil yargılama konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade eden Polat, "Kişilerin siyasi mensubiyetlerinin yargılama sırasında rol oynamaması gerektiği düşüncemizi de söyledik" diye konuştu.

Polat şöyle devam etti:
"Hukuken olmayan ve YSK üyelerine yönelik bir kasıt da içermeyen sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi. Bu komediye sayın mahkemenin alet olacağına düşünmek istemiyorum. Detaylı savunmalarımızı yapacağız."

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