Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni 'Suriyeli' açıklaması: Briket evleri adres gösterdi /20 Nisan 2022 13:50

Erdoğan'dan yeni 'Suriyeli' açıklaması: Briket evleri adres gösterdi

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi tartışmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Erdoğan, bayramda Suriye'ye gidiş konusunda da konuştu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan, sığınmacılar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklamasını işaret ederek "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" dedi.

"NE DEDİYSE DOĞRUDUR"
Öte yandan, Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in dünkü emekli ikramiye açıklaması hatırlatıldı. Artışa ilişkin Erdoğan, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" dedi.
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