Fatih Portakal'a büyük şok: Onun da kimlik bilgileri çalındı

Sosyal medya üzerinden 12 Nisan günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşan, bilgileri de kendisine hackerların gönderdiğini iddia eden gazeteci İbrahim Haskoloğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği’nde “kişisel bilgileri hukuka ayri yolla ele geçirmek” suçundan tutuklandı.







Haskoloğlu'nun evine baskınla yapılan yönelik gözaltı işlemini dün sabah Twitter hesabından duyuran gazeteci Fatih Portakal, bugün çarpıcı bir açıklama yaptı.







Fatih Portakal, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Haskoğlu gözaltına alındı’ paylaşımının ardından saat 12.50’de 0534'le başlayan cep telefonu numarasından kendisinin tüm kimlik bilgilerinin gönderildiği belirtti. Cumhurbaşkanlığına ve İçişleri Bakanlığa seslenen Fatih Portakal, "Kişisel verilerim nasıl bilinebilirdi? Savcılığa başvuru yapıldı. Cevap istiyorum, bu bilgilerim nasıl ele geçirildi?" diye sordu.





Fatih Portakal'ın açıklaması şöyle;





“Kimlik bilgilerini yayınlamaktan İbrahim Koloğlu tutuklandı. Yayması yanlıştı. Tutuklamanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak bu hackleme iddiasının doğru olabileceğini gösteriyor.





En önemlisi ‘Gözaltına alındı’ paylaşımını yaptıktan sonra 12:50’de 0534 nolu cepten tüm kimlik bilgilerim gönderildi; fotoma kadar her şey. Kişisel verilerim nasıl bilinebilirdi? Savcılığa başvuru yapıldı. Cevap istiyorum. Bu bilgilerim nasıl ele geçirildi?





İlgili kurumlar ulaşmak isterse ben buradayım yardımcı olurum. @haskologlu’nun iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmiş oluruz. Kamuoyu da bilgilenmiş olur. Bir yurttaş olarak aranmayı bekliyorum. Çünkü ortada çok ciddi bir durum var.”







