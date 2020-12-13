Hasan Ali Toptaş taciz özrünü geri aldı!

Özrünün yanlış anlaşıldığını belirterek iddiaları reddeden yazar Hasan Ali Toptaş, “Kadının beyanını esas almanın bu ülkede nelere yol açtığını da gördük. Ben suçlu değilim, sonuna kadar suçsuz olduğumu savunacağım.” ifadelerini kullandı.



Yazar Hasan Ali Toptaş, hakkında gündeme gelen taciz açıklamaları sonrası "Samimiyetle özür diliyorum." demişti.





YAYINEVİ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ





Toptaş'ın Everest Yayınları ile olan ilişkisi de sonlandırılmıştı.





Toptaş özründen birkaç gün sonra geri adım atarak açıklamaların yalan olduğunu söyledi, özür dilemediğini iddia etti.





"Kadının beyanı esastır diye bir düstur olamaz." diyen Toptaş, "Erkeğin olduğu gibi kadının da üçkâğıtçısı vardır. Erkeğin olduğu gibi kadının da edepsizi, kadının da içi kötülük dolu olanı vardır. Bence o kural yanlış anlaşılıyor." dedi.