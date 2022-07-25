Samanyolu Haber /Gündem / Hasta tutuklu ve hükümlüler için ‘şartlı tahliye’ düzenlemesi geliyor /25 Temmuz 2022 11:14

Hasta tutuklu ve hükümlüler için ‘şartlı tahliye’ düzenlemesi geliyor

Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören bir çalışma başlattı. Buna göre, ileri derecede hasta tutuklu ve hükümlüler için ‘şartlı tahliye’ düzenlemesi yapılacak. ‘Doktorların kelepçeli muayene’ yetkisi de kaldırılacak. Ancak düzenleme ‘terör suçları’ gerekçesiyle tutuklu bulunanları kapsamayacak.

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İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 2021 yılı içerisinde en az 46 kişi cezaevinde hayatını kaybetti. .

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Adalet Bakanlığı, Gezi davasında hapis cezası alan Mücella Yapıcı’nın kelepçeli halde muayene edilmesine gelen tepkiler sonrası Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlattı. Yasadaki “Hekim talimatıyla kelepçeli muayene yapılabilir” hükmü kaldırılacak.

Bakanlığın, cezaevlerinde kalması uygun olmayan ağır hasta ve tutukluların ‘şartlı tahliyesine’ ilişkin bir düzenleme üzerinde de çalıştığı öğrenildi.

Mevcut koşullarda ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülerin ‘şartlı tahliyesine’ Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı raporlar sonucu karar veriliyor. Bakanlık, kurumun bu yetkisi üzerinde bir düzenleme yapmayı öngörüyor.

Söz konusu düzenlemenin ekimde teklif olarak TBMM’ye sunulacağı, ama teklifin ‘terör suçları’yla birlikte ‘karşısındakine zarar verebilecek derecede şiddet eğilimi gösteren’ hükümlü ve tutukluları kapsamayacağı belirtiliyor.
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