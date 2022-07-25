Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'dan YouTube'a 'İslami değerlerle çelişiyor' tepkisi /25 Temmuz 2022 11:33

Suudi Arabistan'dan YouTube'a 'İslami değerlerle çelişiyor' tepkisi

Suudi Arabistan'ın YouTube'dan "İslami ve toplumsal değerlerle çelişen" reklamların kaldırılmasını talep ettiği açıklandı.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan'ın YouTube'a "İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamlar gösterdiği" gerekçesiyle tepki verdiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, "YouTube'un Suudi Arabistan'daki kullanıcılara yönelik, ülkenin medya içerik kurallarına aykırı, İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamlar gösterdiğinin" tespit edildiği belirtildi.

Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu'nun Youtube'den söz konusu reklamları kaldırmasını talep ettiği, kaldırılmaması durumunda gerekli yasal tedbirlerin uygulanacağı aktarıldı.
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