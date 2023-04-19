Samanyolu Haber /Dünya / Hastanede çıkan yangında 21 kişi öldü /19 Nisan 2023 07:35

Hastanede çıkan yangında 21 kişi öldü

Çin'in başkenti Pekin'de bir hastanenin hasta kabul bölümünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü bildirildi.

SHABER3.COM

Beijing Daily'nin haberine göre, Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangında şu ana dek en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 hasta tahliye edildi.

İtfaiye, sağlık, acil durum ve polis ekipleri bölgeye sevk edilerek yangın kontrol altına alındı.

Dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Yangının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hastanede çıkan yangında 21 kişi öldü Sonraki Haber >>

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

MAK Araştırma'dan son anket: İlk turda bitmezse...

MAK Araştırma'dan son anket: İlk turda bitmezse...

15 Temmuz tiyatroydu

15 Temmuz tiyatroydu

Muharrem İnce yayınında sürpriz reklam

Muharrem İnce yayınında sürpriz reklam

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti

Bahçeli'den yine hesap yaptı

Bahçeli'den yine hesap yaptı

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:32:11