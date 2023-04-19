67 milyon yaşındaki dinozor 6 milyon dolara satıldı

Beş ila sekiz milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 6 ile 10 milyon dolar) arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen iskelet tam olarak 6,1 milyon dolara alıcı buldu. İskeletin çekiç fiyatı yaklaşık 5,2 milyon dolar olarak belirlenmişti.



ABD'li bir şahıs tarafından satışa çıkarılan Tyrannosaurus rex (T-Rex) dinozor türünün yeni sahibi ismi açıklanmayan Avrupalı özel bir koleksiyoncu oldu.



Trinityc (üçlü), 2008 ve 2013 yılları arasında Montana ve Wyoming'deki Hell Creek ve Lance Creek'den çıkarılan üç farklı dinozora ait kemiklerden oluşuyor.



Adı geçen bölgeler, açık arttırmaya çıkan diğer iki önemli T-rex iskeletinin keşfi ile biliniyor.