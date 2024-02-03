Samanyolu Haber /Politika / Hataylı vekilden Erdoğan’a tepki: Asrın itirafı /03 Şubat 2024 23:34

Hataylı vekilden Erdoğan’a tepki: Asrın itirafı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Asrın itirafı! 21 yıllık AKP iktidarının üvey evladı Hatay" sözleriyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın depremin yıktığı Hatay'da yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugün Hatay’da düzenlediği ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttığı toplantıda konuştu.

Erdoğan, toplantıda "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri tepki çekti.

"EN AZ PROJEYİ, EN DÜŞÜK KAYNAĞI HATAY’A VERDİLER"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, sosyal medya X hesabından "Asrın itirafı! 21 yıllık AKP iktidarının üvey evladı Hatay" ifadeleriyle Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi. Güzelmansur, paylaşımında şunları belirtti:

* "21 yıllık iktidarlarında; havaalanını tüm uyarılara rağmen fay hattı üstüne yaptılar. Kamu yatırım programlarında en az projeyi, en düşük kaynağı Hatay’a verdiler.

* Depreme kadar Türkiye’de en çok vergi tahsilatı yapılan 7. il olan Hatay aldığı kamu yatırımları bakımından hep sonlarda yer aldı. Depreme rağmen 2024 kamu yatırım programında doğrudan Hatay’a yönelik kamu yatırımı projelerine ayrılan kaynak 12,6 milyar liradır. Oysa depreme rağmen 2023’te Hatay’dan tahsil edilen vergi miktarı 42,7 milyardır.

* Hatay’a hastane yapmadılar. Konut yapmadılar. Yol yapmadılar. İşte bu yüzden en çok biz öldük. İşte bu yüzden en çok biz yıkıldık. İşte bu yüzden maddi manevi en çok kayıp bizde."
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