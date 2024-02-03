Erdoğan’dan çok tartışılacak seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugün Hatay’da düzenlediği ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttığı toplantıda konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



* "Medeniyetlerin beşiği Hatay'ımızı en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok.



* Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Temmuz ayında Meclis'imiz tarafından kabul edilen ek bütçede, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de 1 trilyondan fazla kaynak ayırdık.



"YAPTIĞI YARDIMI İNSANIN BAŞINA KAKAN VİCDANSIZLARDAN HİÇ DEĞİLİZ"



* Biz, depremzede kardeşlerimizi oy rengine göre hizmete layık görenlerden değiliz. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz. Depremzede kardeşlerimizin dertleriyle gerçekten dertlenen, çözülmesi için çaba harcayan bir yönetimiz. Milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Hiçbir insanımızı aç, açıkta bırakmama düsturuyla gecemizi gündüzümüze katacağız.



"MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİM EL ELE VERMEZSE O ŞEHRE HERHANGİ BİR ŞEY GELMEZ"



* Hatay Büyükşehir'de Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Öntürk kardeşimizi kamuoyumuzla paylaştık. Mehmet kardeşimizin Hataylıların teveccühüne mazhar olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı.



* Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim, maalesef şu deprem olayından sonra ‘bad-el harab-ül Basra’ oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi, 31 Mart akşamı yeni bir dönemi, ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaktır. Hatay, iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu. Sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. El ele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz.



"SİYASETİ MİLLET İÇİN DEĞİL DE KENDİ İKBALİ İÇİN YAPANLARIN İÇLER ACISI HALİ ORTADADIR"



* Bizde küçük hesaplar olmaz, kendi çıkarını ülkenin üstünde görme gafleti olmaz, bölücü örgüt güdümüyle siyaset yapanlarla demlenmek olmaz. Aslolan, Türkiye ve Türk milletinin esenliği, huzuru ve bekasıdır. Her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesidir. Böyle hassasiyeti olmayanların durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Siyaseti millet için değil de kendi ikbali için yapanların içler acısı hali ortadadır. 8 ay önce Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı. Bugün hepsi birbirine düşman kesildiler.



* Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. ‘13. Cumhurbaşkanımız’ diye adeta pamuklara sardıkları adayı, bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler. Elbette CHP ve eski ortakları arasında ne olup bittiği, hangi tartışmaların yaşandığı bizi ilgilendirmez. Biz, Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Biz, dün neyi savunuyorsak bugün de aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz. Türk siyasetinin böyle bir duruma düşürülmesine üzülüyoruz."



AKP’nin ve Cumhur İttifakı’nın Hatay’da gösterdiği belediye başkanı adayları şöyle: Altınözü Belediye Başkanı Adayı Rıfat Sarı, Antakya Belediye Başkanı Adayı İbrahim Naci Yapar, Arsuz Belediye Başkanı Adayı Değer Tultak, Belen Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı İbrahim Gül, Defne Belediye Başkanı Adayı Gökhan Köse, Dörtyol Belediye Başkanı Adayı Oğuz Uçar, Erzin Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Erhan Akın, Hassa Belediye Başkanı Adayı Selahattin Çolak, İskenderun Belediye Başkanı Adayı Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediye Başkanı Adayı Ömer Erdal Çelik, Kumlu Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Mehmet Deli, Payas Belediye Başkanı Adayı Bekir Altan, Reyhanlı Belediye Başkanı Adayı Ahmet Selman Yumuşak, Samandağ Belediye Başkanı Adayı Seyit Ali Aslan, Yayladağı Belediye Başkanı Adayı Mehmet Yalçın.