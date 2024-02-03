Müthiş maçta Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi

Ev sahibi takım ikinci yarıda rakip kaleyi yoklasa da son vuruşlarda etkili olamadı.





Sarı kart: Dk. 90+2 Kaluzinski (Bitexen Antalyaspor)





Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanıp üst üste 3. galibiyetini alırken yenilmezliğini de 13 maça çıkardı.Baştan sona yüksek tempoda oynanan ve iki takımın da tehlikeli pozisyonlar bulduğu maçta Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 42. dakikada attığı şık golle 1-0 öne geçti. Kaleci Livakovic'in son anlarda yaptığı iki kritik kurtarışın ardından Batshuayi 90+5'te ceza sahasındaki zor pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-0.Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. 6 maç sonra kaybeden Antalyaspor da 34 puanla 6. sırada kaldı.Ligin 25. haftasında Fenerbahçe 11 Şubat Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor da 12 Şubat Pazartesi günü Samsunspor'a konuk olacak.Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0Antalyaspor'un 87. dakikada sağ kanattan kullandığı kornerde Kaluzinski ceza sahasının solundan şutunu çekti. Top önce takım arkadaşına ardından savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Livakovic dizleri üzerinde sol eliyle topu kritik kurtarışla engelledi.90+1'de Livakovic yine gole izin vermedi. Buksa sağ kanattan yapılan ortada altıpasın gerisinden kafa vuruşunu yapıp topu uzak köşeye gönderdi. Livakovic soluna uçarak topu kontrol etti.Altınordu altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, hafta içerisinde imza attığı Fenerbahçe'de ayağının tozuyla ilk 11'e yerleşti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Antalya'daki maçta ilk 11'de şans verdiği Çağlar ilk kez Süper Lig'de sahne aldı.Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko'nun ligdeki gol suskunluğu 5 maça çıktı.Kaydettiği 16 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Dzeko, 16. haftada iç sahada oynanan ve sarı-lacivertli takımın 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yaptıktan sonra golle buluşamadı.Stat: Corendon Airlines Park AntalyaHakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkBitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri (Dk. 80 Assombalonga), Saric (Dk. 80 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 84 Van de Streek), BuksaFenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 88 Bonucci), Tadic (Dk. 67 Joshua King), Dzeko (Dk. 82 Batshuayi)Goller: Dk. 42 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe)7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.