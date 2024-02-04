Samanyolu Haber /Dünya / Teksas’ta gerilim sürüyor: Kamyoncular da başkaldırdı /04 Şubat 2024 00:23

Teksas’ta gerilim sürüyor: Kamyoncular da başkaldırdı

ABD sınır güvenliği tartışmalarının sürdüğü Teksas’ta kamyoncular Başkan Joe Biden’ı protesto etti.

SHABER3.COM

ABD'de sınır güvenliği anlaşmazlığının sürdüğü Teksas'ta buluşan yüzlerce kamyoncu, yasa dışı göçmenler konusunda Başkan Joe Biden'ı protesto ederken, Teksas Valisi Greg Abbott'a destek verdi.

ABD'de federal yönetimle Vali Abbott arasında sınır güvenliği tartışmasının devam ettiği Teksas'ın Eagle Pass kentinde yüzlerce kamyoncu bir araya geldi.

"Sınırlarımızı Geri Alın" adıyla kamuoyuna duyurulan konvoya katılan ağırlıklı Cumhuriyetçi protestocular TIR ve kamyonlarıyla sınır bölgesinde konvoy oluşturdu ve ABD'ye yasa dışı göçmen girişlerini protesto etti.

ABD Başkanı Biden'ın bu konudaki politikasını eleştiren katılımcılar, sınıra dikenli teller çeken Teksas Valisi Abbott'a desteklerini dile getirdi.

"BIDEN, KAOS YARATIYOR"

Missouri eyaletinden geldiğini belirten bir gösterici, Biden'ın sınırları herkese açık hale getirdiğini ve ABD'nin bütünlüğünün artık bozulduğunu savundu.

"Biden'ın yarattığı şey bir kaos, bu kaos politikasıyla kültürümüz darmadağın oluyor" ifadesini kullanan gösterici, Abbott'a, buna dur demeye çalıştığı için destek verdiklerini anlattı.

Bir diğer gösterici de Vali Abbott'ın sadece ABD Anayasası'nı uygulamaya çalıştığını, sınır güvenliğini sağlayamayan Başkan Biden'ın ise yasaları uygulamaktan aciz olduğunu savundu.



TEKSAS'TAKİ ANLAŞMAZLIK

Teksas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Teksas’ta gerilim sürüyor: Kamyoncular da başkaldırdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:36:27