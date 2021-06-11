Samanyolu Haber /Dünya / Havacılıkta yeni dönem: Dijital sağlık pasaportu kullanıma giriyor /11 Haziran 2021 09:39

Havacılıkta yeni dönem: Dijital sağlık pasaportu kullanıma giriyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Covid-19 test sonuçları ve aşı sertifikaları bilgilerini içeren 'Travel pass (Dijital sağlık cüzdanı)' uygulamasının önümüzde birkaç hafta içinde kullanıma gireceğini duyurdu.

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İlk aşamada, bazı havayolları tarafından test edilen dijital seyahat kartı benzeri mobil uygulama, ilk olarak havalimanı check-in ve uçağa biniş aşamalarında yolcu taramasını kolaylaştırmak için tasarlandı.

Euronews'te yer alan habere göre IATA, hava yolu ile seyahat edecekler için tasarlanan söz konusu mobil aplikasyonun, "oldukça olumlu sonuç" aldıklarını bildirdiği test aşamasını takiben önümüzdeki haftalarda kullanıma gireceğini duyurdu.

British Airways gibi Türk Hava Yolları (THY) da uygulamayla test eden hava yolu şirketlerinden biri.

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde test modundan çıkacağız"

Uygulamayı test etmek için yaklaşık 60 bin kişinin kayıt yaptırdığını belirten IATA Genel Müdürü Willie Walsh, çevrimiçi bir medya brifingi sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "(Geri bildirimler) çok olumluydu. Önümüzdeki birkaç hafta içinde test modundan çıkmayı umuyoruz." dedi.

Uygulama ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor?

IATA Travel Pass seyahat cüzdanı ile pasaportunuzun dijital versiyonunu oluşturarak yurt dışı seyahatleriniz için gerekli olan sağlık belgelerini dijital olarak saklayabiliyorsunuz. Ayrıca gideceğiniz ülkenin sağlık gereksinimlerine göre uçuşa kabul doğrulamasını uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmak için ise önce akıllı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Daha sonra ise kayıt kodunu girerek, pasaportunuzun dijital versiyonunu oluşturuyorsunuz.

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