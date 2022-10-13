Samanyolu Haber /Gündem / Havada panik: Türkiye'den İngiltere'ye giden uçakta bomba alarmı /13 Ekim 2022 09:56

Havada panik: Türkiye'den İngiltere'ye giden uçakta bomba alarmı

Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmekte olan Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağı 'bomba tehdidi' üzerine İngiliz savaş uçakları eşliğinde Stansted Havaalanı'na yönlendirildi.

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Olayı doğrulayan Jet2 havayolu firması, söz konusu Airbus A321 tipi uçağın Stansted Havaalanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve inceleme için terminalden uzak bir alana çekildiğini duyurdu.


İngiliz basınına göre bomba ihbarı nedeniyle güvenlik güçleri uçağın indiği yerde güvenlik önlemleri aldı ve havaalanında kalkışlar geçici olarak durduruldu. Yolcu uçağına 2 İngiliz Typhoon savaş uçağının eşlik ettiği bildirildi.

Jet2 firması tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Dalaman'dan Manchester'a giden LS922 sefer sayılı uçağın bu akşam Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolünün talimatıyla Londra Stansted'e yönlendirildiğini teyit ediyoruz. Londra Stansted Havalimanı ve ilgili makamlarla irtibat halindeyiz." denildi.

Stansted Havaalanı sözcüsü de "uçağır Stansted'e güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve varışta Essex Polisi tarafından karşılandığını" açıkladı.
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